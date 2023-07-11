Киссинджер считает, что «Северные потоки» взорвала Украина Киссинджер рассказал пранкерам, что за подрывом «Северных потоков» стоит Киев

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

За подрывом трубопроводов «Северный поток» стоит Украина, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами «Вованом» и «Лексусом». Пранкеры представились 100-летнему дипломату президентом Украины Владимиром Зеленским. Запись беседы опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика, — сказал экс-глава Госдепа США.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за диверсии.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщила, что ЦРУ летом 2022 года получило информацию о том, что власти Украины намереваются повредить газопроводы «Северный поток». В свою очередь издание Politico написало, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против «Северного потока». По данным ресурса, диверсия на трубопроводах должна была состояться еще в мае 2022 года.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что теракт против «Северных потоков» мог быть совершен только при прямой государственной поддержке. Россия отметает версии о причастности к инциденту неких самоорганизованных украинцев.