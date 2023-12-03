Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в одном из последних интервью назвал ключевой проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона отсутствие диалога, пишет американское издание Politico. По мнению политика, в США попросту не услышали позицию России.
Сейчас самая большая трудность в отношении России заключается в том, что мы не услышали, что они думают, потому что диалога с Россией вообще нет, — приводит издание слова Киссинджера.
Как пишет Politico, интервью было записано 18 октября. 29 ноября стало известно, что бывший госсекретарь США скончался на 101-м году жизни. Он умер у себя дома, в штате Коннектикут. Во время Второй мировой войны Киссинджер в составе войск США вел бои в Германии, благодаря чему был награжден Бронзовой звездой. Во главе американской дипломатии он находился в 1973–1977 годах. При этом играть доминирующую роль во внешней политике США он начал еще в 1969 году.
Президент России Владимир Путин направил вдове политика официальную телеграмму c соболезнованиями, в которой назвал его выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным политическим деятелем. Российский лидер отметил, что неоднократно лично общался с Киссинджером и сохранит светлую память об этом человеке.
Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press
Генри Киссинджер (справа) разговаривает с президентом США Ричардом М. Никсоном (слева) в Вашингтоне, округ Колумбия, 25 ноября 1972 года
Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press
Генри Киссинджер и премьер-министр Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лай в гостях у правительства. Дом в Пекине, Китай, 9 июля 1971 года
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
1 января 1973 года, Париж, Франция: Государственный секретарь США Генри Киссинджер (справа) пожимает руку вьетнамскому лидеру Ле Дюк Тхо после возобновления мирных переговоров об окончании войны во Вьетнаме
Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Доктор Генри Киссинджер, специальный советник президента Никсона, который вернулся в Париж, чтобы возобновить мирные переговоры во Вьетнаме, указывает на черную кошку, которая сегодня села на крышу его машины в Париже. 1973 г.
Фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press
21 сентября 1973 года. Фото за день до того, как Киссинджер занимал должность советника по национальной безопасности президента США. Он занимал обе должности до 3 ноября 1975 года, обслуживая президента Никсона и президента США Джеральда Форда
Фото: Benjamin E. «Gene» Forte/Consolidated News Photos
Генри Киссинджер (в центре) с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко (слева) и советником Белого дома по внутренним делам Мелвином Лэрдом (справа) на церемонии прибытия Леонида Брежнева в Белый дом в Вашингтоне, 18 июня 1973 года
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
4-9 мая 1973 г. СССР. Калининская область. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, Генри Альфред Киссинджер (справа налево на первом плане) и личный переводчик Л.И. Брежнева
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Генри Киссинджер произнес речь в зале Генеральной Ассамблеи, 24 сентября 1973 г.
Фото: Heinrich Sanden/dpa/Global Look Press
Министр иностранных дел США Генри Киссинджер со своими детьми Элизабет (14 лет) и Дэвидом (12 лет) 24 марта 1974 года в Бонне
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
2 февраля 1975 года, Лондон, Великобритания: государственный секретарь США Генри Киссинджер и лидер Консервативной партии Великобритании Маргарет Тэтчер встречаются в отеле Claridge за рабочим завтраком
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
15 августа 1977 года: Генри Киссинджер в центре приветствует звезду футбола Пеле
Фото: Завьялов Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
СССР. Москва. 17 января 1989 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (справа) и американский политический деятель Генри Киссинджер
Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
12 января 1992 г. Частная встреча Э. Шеварднадзе с Г. Киссинджером.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
17.06.2008г. Президент России Дмитрий Медведев и советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер
Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Дж. Трамп встречается с бывшим госсекретарем США доктором Генри Киссинджером в Овальном кабинете Белого дома, 10 октября 2017 года
Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press
Бывший госсекретарь США доктор Генри А. Киссинджер выступает на ежегодном гала-ужине Национального комитета по американо-китайским отношениям (NCUSCR) в Пекине. Нью-Йорк, США, 24 октября 2023 г.