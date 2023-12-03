Киссинджер рассказал о главной проблеме в отношениях США и России Politico: Киссинджер назвал отсутствие диалога главной проблемой между США и РФ

Фото: Wang Ying

/XinHua/Global Look Press

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в одном из последних интервью назвал ключевой проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона отсутствие диалога, пишет американское издание Politico. По мнению политика, в США попросту не услышали позицию России.

Сейчас самая большая трудность в отношении России заключается в том, что мы не услышали, что они думают, потому что диалога с Россией вообще нет, — приводит издание слова Киссинджера.

Как пишет Politico, интервью было записано 18 октября. 29 ноября стало известно, что бывший госсекретарь США скончался на 101-м году жизни. Он умер у себя дома, в штате Коннектикут. Во время Второй мировой войны Киссинджер в составе войск США вел бои в Германии, благодаря чему был награжден Бронзовой звездой. Во главе американской дипломатии он находился в 1973–1977 годах. При этом играть доминирующую роль во внешней политике США он начал еще в 1969 году.

Президент России Владимир Путин направил вдове политика официальную телеграмму c соболезнованиями, в которой назвал его выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным политическим деятелем. Российский лидер отметил, что неоднократно лично общался с Киссинджером и сохранит светлую память об этом человеке.