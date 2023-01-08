Киссинджер рассказал, как добиться мира на Украине Киссинджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что нейтральный статус Украины может позволить прекратить конфликт с Россией, пишет Foreign Affairs со ссылкой на выдержки из его новой книги «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии». Киссинджер предположил, что гарантии безопасности и отказ Киева вступать в НАТО позволят избавить Россию от «ощущения незащищенности границ».

Он предположил, что решением нынешнего конфликта должна быть нейтральная Украина, но он не объясняет, как может быть гарантирована безопасность страны как нейтрального буферного государства, — говорится в публикации.

Киссинджер ранее заявил, что большинство стран выступают против эскалации конфликта и применения ядерного оружия. По его мнению, между Россией и Украиной необходимо установить линию прекращения огня вдоль границ, которые существовали до 24 февраля. Говоря о Крыме и других субъектах, нобелевский лауреат заявлял, что они должны стать предметом обсуждений после прекращения боевых действий. Один из способов разрешения этой ситуации он видит в проведении референдума при наблюдении международных организаций.

По его мнению, мирный процесс в любом случае свяжет Украину с НАТО, поскольку события, которые начались 24 февраля, сделали невозможным нейтралитет Киева. А при условии дальнейшего вступления Швеции и Финляндии в Альянс эта мера становится все более реальной, добавил он.