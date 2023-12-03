Киссинджер назвал решение палестино-израильского конфликта перед смертью Киссинджер призвал не создавать независимую Палестину в последнем интервью

Фото: t.me/idfRus

Решить конфликт между Израилем и Палестиной можно лишь отказом от идеи создания двух независимых государств, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своем последнем интервью. По его словам, переговоры между Тель-Авивом и арабским миром не были плодотворными. Он отметил, что если выбор будет сделан в пользу создания двух государств, то нет никакой гарантии, что Израиль не подвергнется нападению вновь, передает Politico.

Я считаю, что необходимо передать Западный берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств, в результате которого одна сторона будет полна решимости свергнуть Израиль, — заявлял Киссинджер.

Он также призывал США принять более активное участие в урегулировании конфликта. По его словам, только Вашингтон может предотвратить продолжение войны.

Генри Киссинджер ушел из жизни в возрасте 100 лет 30 ноября. Он начал играть доминирующую роль во внешней политике США в 1969 году. Лауреат Нобелевской премии мира считается инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза. Также благодаря ему были выстроены дипломатические отношения между Вашингтоном и Пекином.