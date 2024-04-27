«Кислое послевкусие»: Джулия Фокс отозвалась о романе с Канье Уэстом Джулия Фокс заявила, что не довольна званием бывшей девушки Канье Уэста

Модель Джулия Фокс рассказала в интервью InStyle, что у нее осталось «кислое послевкусие» после романа с рэпером Канье Уэстом. Это связано с тем, что ее имя часто связывают с музыкантом, а за ней стойко закрепилось звание «бывшей девушки». Манекенщица подчеркнула, что является индивидуальностью и не хочет ни с кем ассоциироваться.

У меня такое кисло послевкусие во рту по поводу свиданий с кем-либо в этой сфере [шоу-бизнеса]. Потому что я никогда не хочу, чтобы меня называли просто чьей-то девушкой. Я знаю, что я намного больше этого, — подчеркнула Фокс.

Фокс и Уэст встречались около месяца в начале 2022 года. В интервью она пояснила, что встречалась с музыкантом специально, чтобы «дать людям о чем поговорить» во время пандемии коронавируса.

Ранее Джулия Фокс предстала перед публикой в Париже в новом откровенном образе. Девушка облачилась в колготки, плащ и ковбойскую шляпу, обильно украсив лицо серебристыми блестками и захватив чехол для гитары. Фото модели опубликовал Daily Mail. Издание назвало образ девушки откровенно диким. На ногах Джулии красовались белые массивные сапоги, а на руках — серебристые перчатки. В таком виде девушка прогуливалась по Парижу, куда прибыла для участия в Неделе моды.