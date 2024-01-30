Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге в Белом доме

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вступил в перепалку с журналисткой телеканала Al Jazeera Кимберли Халкетт, сообщает Fox News. Спор между политиком и участницей брифинга возник во время обсуждения действий США на Ближнем Востоке. Халкетт заявила, что народ США недоволен действиями президента Джо Байдена, принявшего решение нанести удар по Йемену без одобрения конгресса.

Не пора ли привлечь американский народ? Учитывая то, что сами американцы были недовольны этим фактом, — заявила она.

Кирби парировал ее заявление, отметив, что американцы выражают недовольство и атаками йеменских хуситов на торговые суда в Красном море, а также фактом гибели военнослужащих армии США на базе в Иордании. По словам координатора по стратегическим коммуникациям, Байден обладает достаточными полномочиями для обеспечения безопасности солдат. Однако Халкетт заявила, что действия президента США могут быть тесно связаны с грядущими выборами главы государства.

Главнокомандующий не смотрит на опросы и не рассматривает календарь, когда он защищает [военнослужащих]. Любое предположение об обратном оскорбительно, — подытожил Кирби.

Как сообщалось ранее, йеменские хуситы атаковали корабль США в Аденском заливе. По данным телеканала Al Masirah, по судну Lewis B. Puller, принадлежащему ВМС США, был нанесен ракетный удар.