Кирби: США изучают предложение о создании трибунала в связи с СВО

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Администрация США рассматривает вопрос о создании трибунала в связи со спецоперацией на Украине. Вопрос по идее создания трибунала в контексте украинских событий прокомментировал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Что касается трибунала, мы все еще изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс [рассмотрения] продолжится, прежде чем мы скажем что-то определенное по данному поводу, — заявил Кирби.

По утверждению Кирби, США хотят, чтобы Россия «ответила» за свои действия на территории Украины. Он заявил, что сейчас проводится «целый ряд международных расследований», которые США поддерживают и помогают «документами» в проведении анализа.

И мы собираемся продолжать это делать, — заявил Кирби.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла поддержки со стороны министров иностранных дел стран — членов ЕС на прошедшем 12 декабря заседании в Брюсселе. Он уточнил, что полемика о создании юридических институтов по типу Международного уголовного суда (МУС) не принесла конкретных результатов.