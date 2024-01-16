Кирби сообщил плохие новости для Украины Кирби: США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины

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В настоящее время США не прорабатывают и не планируют никаких новых пакетов военной помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, причиной является отсутствие бюджетных средств.

[Пакет 27 декабря] был последним. Мы не прорабатываем и не планируем на данном этапе выделять новые пакеты военной помощи. <...> Вот почему так важно получить одобрение запроса на дополнительное финансирование, чтобы продолжили поставлять данную помощь, — сказал Кирби.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам не стоит волноваться и впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа об уменьшении поддержки Киева. По его словам, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда Украина сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно. При этом он признался, что у Киева нет «плана Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщал, что королевство выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. По его словам, пакет помощи будет включать дополнительное оборудование к системам противовоздушной обороны, противотанковое оружие, дальнобойные ракеты и тысячи боеприпасов. Кроме того, будет организовано обучение для тысяч украинских военнослужащих.