Кирби рассказал, как Байден принял решение снять запрет на удары по России Кирби: Байден осознает последствия ударов ВСУ по территории России оружием США

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден осознает последствия своего решения разрешить ВСУ бить американским оружием по российской территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News. По его словам, глава государства тщательно изучил все материалы межведомственной команды, которая занималась этим вопросом.

Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его, — сказал он.

Кирби уточнил, что сейчас разрешение действует с ограничениями. Оно распространяется на те цели внутри России, которые, по мнению США, могут представлять угрозу Харьковской области.

До этого Кирби заверил, что президент США Джо Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Об этом он заявил, комментируя разрешение США наносить удары по военным объектам России.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне пообещал прекратить украинский конфликт в случае переизбрания на пост главы Белого дома, поскольку Соединенные Штаты потратили слишком много денег на Украину. Бизнесмен пообещал остановить «поход» Джо Байдена к третьей мировой войне. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский назвал Трампа президентом-лузером.