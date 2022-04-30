Кирби расчувствовался, говоря о спецоперации России на Украине Пресс-секратрь Пентагона Кирби расчувствовался, говоря о спецоперации России на Украине

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе пятничного выступления проявил несвойственную для себя эмоциональность, говоря о спецоперации России на Украине, а затем просто взял паузу, чтобы справиться с нахлынувшими на него чувствами. При этом обычно контр-адмирал ВМС США не склонен публично проялять эмоции и высказывать резкие и оценочные суждения.

В ходе брифинга у Кирби спросили, считает ли Пентагон шаги президента РФ Путина рациональными по отношению к Украине.

Трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать, — ответил представитель американского военного ведомства.

После этого Кирби прервался на десять секнуд, чтобы справиться с эмоциями. Затем он добавил, что трудно смотреть на кадры из Украины и представлять при этом, " что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель«.

Также Кирби отверг утверждения со стороны РФ о том, что спецоперация была развёрнута для «защиты русскоязычного населения и искоренения нацизма».

Ранее Кирби призвал не приглашать российского лидера Владимира Путина на саммит G20. По его мнению, президент РФ изолировал свою страну. Представитель Пентагона также сообщил, что неуместно продолжать относиться к России «так, как будто всё нормально, потому что это не так». Кирби уверен, что Путин «должен продолжать страдать от последствий своих действий на Украине».