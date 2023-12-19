Кирби признал двойные стандарты Вашингтона по Газе и Украине Кирби: США по-разному воспринимают жертв конфликтов в Газе и на Украине

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов Израиля в секторе Газа и в конфликте на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые цитирует РИА Новости, Тель-Авив не ставит перед собой цели мучить невинных людей, а вот Россия ставит, и «в этом можно сравнить ее с тактиками ХАМАС».

Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем, — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен донес до Израиля, что Вашингтон желает завершения палестино-израильского конфликта до наступления Нового года. По данным журналистов, правительство США также потребовало от Тель-Авива увеличить поддержку беженцам, находящимся в южной части сектора Газа, поскольку Штаты обеспокоены ростом числа погибших мирных жителей.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что администрация США обсуждает с партнерами идею размещения в секторе Газа международных сил безопасности. По его мнению, лишь такой шаг может гарантировать безопасность для палестинцев, живущих в анклаве.