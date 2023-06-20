Кирби: переговоры о мире на Украине должны начинаться с плана Киева Кирби заявил о поддержке концепции Зеленского «о справедливом мире»

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В администрации президента США полагает, что любого рода мирные переговоры по ситуации на Украине должны начинаться хотя бы с обсуждения представленного украинским лидером Владимиром Зеленским плана из 10 пунктов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли президент США Джо Байден обсуждать с премьером Индии Нарендрой Моди возможность проведения саммита по мирному урегулированию на Украине.

Мы много раз говорили, что поддерживаем концепцию президента Зеленского о справедливом мире. И мы много раз говорили, что любая заслуживающая доверия дискуссия, будь то в рамках саммита или где-то еще — в более узком кругу, — любая дискуссия будет приветствоваться, только если она будет заслуживающей доверия и надежной. Это означает, что [обсуждение мирного урегулирования на Украине] должно начинаться с убежденности в суверенитете и территориальной целостности Украины, начинаться, по крайней мере, с обсуждения предложения из 10 пунктов, которое выдвинул президент Зеленский, — заявил Кирби.

Как пишет CNN, другие эксперты полагают, что у Киева нет другого выбора, кроме как нанести «ошеломляющий удар» по России, что в конечном счете обернется возвращением Крыма или «по крайней мере, превращение полуострова в чистилище для россиян». Некоторые наблюдатели считают это «опасной фантазией», другие же утверждают, что «только такое унижение» предотвратит «новую вспышку агрессии» со стороны Кремля.

Ранее полковник США Дик Блэк заявил, что по итогам первой недели активных наступательных действий ВСУ наткнулись на «стальную стену». Блэк отметил, что семь тысяч военнослужащих, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены «без особых результатов». По его мнению, твердить Украине, чтобы она сражалась «до последнего», — бесчеловечно