Кирби чуть не заплакал во время обсуждения жертв войны в Израиле

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби чуть не заплакал в эфире телеканала CNN, когда говорил о погибших во время атаки ХАМАС на Израиль. Ведущий показал чиновнику кадры с захваченными в заложники детьми и разрушения. Кирби, сдерживая слезы, признался, что ему очень тяжело об этом говорить.

Очень тяжело смотреть на эти изображения <...> и на человеческие жертвы. Это люди. Они члены семьи, они друзья, они любимые, двоюродные братья, сестры. Да, это сложно, и я извиняюсь, — заявил Кирби.

Ранее стала известна личность первого погибшего в результате событий в Израиле россиянина. Им оказался 47-летний уроженец Балтийска Денис Беленький. Он переехал в Израиль свыше 30 лет назад. По словам матери погибшего, он был очень общительным и дружелюбным человеком. В Израиле у него остались супруга и дочь.

Также сообщалось, что в результате обстрелов сектора Газа погибли 704 человека. По данным Министерства здравоохранения Палестины, среди жертв 143 ребенка и 105 женщин. Еще около четырех тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. В ведомстве уточнили, что лечение пострадавших осложняется из-за нехватки электроэнергии.