Кирби: Белому дому нечего объявить о поставках ракет ATACMS Киеву

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белому дому нечего объявить о поставках Киеву тактических ракет ATACMS, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала CNN. Ранее американские СМИ писали, что президент США Джо Байден якобы пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ВСУ партию ATACMS с увеличенной дальностью поражения.

Мне нечего объявить касательно ATACMS на данный момент, — сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать информацию.

Оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине, заявил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, такое решение принял лично президент США Джо Байден. При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Министр обороны США Ллойд Остин, ранее отвечая на вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет, заявил, что Украина больше нуждается в средствах противовоздушной обороны. По его словам, в данное время союзники сосредоточены именно на этом, и в этом направлении еще многое предстоит сделать.