https://static.news.ru/photo/785012fc-e20a-11e9-9d63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Джокер»/Warner Bros./DC Films

Полиция Лос-Анджелеса возьмёт под охрану кинотеатры в день премьеры фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Лента по мотивам культового комикса выходит на широкие экраны 4 октября текущего года.

Несмотря на то, что в районе Лос-Анджелеса нет никаких реальных угроз, офицеры Лос-Анджелеса будут патрулировать территорию около кинотеатров, когда они откроются, — сообщил журналистам представитель ведомства.

Картина Тодда Филлипса вызвала беспокойство аудитории из-за трагедии 2012 года в городе Орора (штат Колорадо). Тогда американец Джеймс Холмс, переодетый в спецназовца, расстрелял зрителей, пришедших на фильм «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана. Злоумышленник ранил 70 человек и убил 12. За это его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее News.ru сообщал, что режиссёр Тодд Филлипс стал обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Джокер». Хоакин Феникс, исполнивший главную роль, сообщил, что старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз. После конкурсного показа на Венецианском кинофестивале, предшествующего премьере, критики высоко оценили картину.