https://static.news.ru/photo/0b6d1f9a-d729-11e9-96a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: moviepass.com

Крупный сервис MoviePass, позволявший зрителям в США ходить на неограниченное количество киносеансов за небольшую плату, объявил о закрытии. Причина прекращения деятельности не называется.

Мы должны прервать работу сервиса для всех подписчиков, — цитирует сообщение стартапа РИА Новости .

В компании также отметили, что в настоящее время не могут спрогнозировать, сможет ли сервис продолжить работу в будущем. Тем, кто оплатил подписку, обещают вернуть деньги.

В 2018 году, на пике популярности, MoviePass насчитывал свыше 3 млн подписчиков. Первоначально сервис позволял покупать «проездной» в кинотеатры всего за $10 в месяц, хотя стоимость одного билета в кино в крупных городах США составляет не менее $15.

Поскольку стартап платил полную стоимость билетов кинотеатрам, продажа подписки влекла постоянные убытки, которые разработчики сервиса намеревались возмещать из других источников.

Как писал News.ru, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко обвинил новые власти страны в уничтожении национального кинематографа. Он обратил внимание на новый закон, который лишил отечественных кинопроизводителей компенсации из бюджета, предоставляя такую возможность иностранным компаниям.