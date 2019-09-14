Крупный сервис MoviePass, позволявший зрителям в США ходить на неограниченное количество киносеансов за небольшую плату, объявил о закрытии. Причина прекращения деятельности не называется.
Мы должны прервать работу сервиса для всех подписчиков, — цитирует сообщение стартапа РИА Новости.
В компании также отметили, что в настоящее время не могут спрогнозировать, сможет ли сервис продолжить работу в будущем. Тем, кто оплатил подписку, обещают вернуть деньги.
В 2018 году, на пике популярности, MoviePass насчитывал свыше 3 млн подписчиков. Первоначально сервис позволял покупать «проездной» в кинотеатры всего за $10 в месяц, хотя стоимость одного билета в кино в крупных городах США составляет не менее $15.
Поскольку стартап платил полную стоимость билетов кинотеатрам, продажа подписки влекла постоянные убытки, которые разработчики сервиса намеревались возмещать из других источников.
Как писал News.ru, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко обвинил новые власти страны в уничтожении национального кинематографа. Он обратил внимание на новый закон, который лишил отечественных кинопроизводителей компенсации из бюджета, предоставляя такую возможность иностранным компаниям.