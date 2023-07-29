Кинокритик назвал последствия забастовки актеров и сценаристов США Кинокритик Сычев: забастовки актеров в США могут привести к монополизации кинорынка

Фото: Laura Höring/dpa/Global Look Press

Забастовки актеров и сценаристов в США могут привести к монополизации кинорынка, заявил Lenta.ru эксперт в области кино Сергей Сычев. Он также считает, что часть кинопроизводства могут переместить в другие страны.

То, что откладываются съемки, замораживаются проекты в условиях и без того непростой ситуации — это может привести, например, к тому, что более слабые игроки отвалятся, так не справятся с финансовыми следствиями этих проблем. Как итог — рынок станет еще более монополизированным, — сказал Сычев.

Кинокритик также отметил, что протесты оказывают большое влияние на проведение кинофестивалей. Например, был отозван фильм-открытие Венецианского кинофестиваля, так как актеры и сценаристы не смогут приехать на мероприятие, чтобы представить кинокартину.

Забастовка актеров продолжается с 14 июля, артисты требуют увеличить зарплаты и компенсировать переработки, а также ограничить использование технологий искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Американская федерация, проводящая забастовку, представляет интересы около 160 тысяч актеров.

Позднее из-за забастовок перенесли церемонию вручения телепремии «Эмми», которая должна была состояться в сентябре. Мероприятие отложили впервые с 2001 года, когда причиной стали теракты 11 сентября и начало военной операции США в Афганистане, тогда премию перенесли на ноябрь.