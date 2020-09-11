Ким Кардашьян высмеяли из-за фото на пляже и сравнили с животным

https://static.news.ru/photo/5609943c-f458-11ea-bc11-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян Фото: kimkardashian/instagram.com

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян попала в объектив папарацци во время пляжной фотосессии в Малибу и подверглась критике со стороны пользователей Сети.

На размещённых снимках 39-летняя знаменитость позирует на фоне океана в бежевых вязаных плавках и серой укороченной рубашке из прозрачной ткани, через которую просвечивает грудь. Образ дополнили солнечные очки, браслет и крупные золотые серьги-кольца изогнутой формы, передаёт Daily Mail.

Пользователи высмеяли телезвезду и сравнили её с животным: «Тело в форме репы», «Наполовину мужик, наполовину лама», «В океане и так уже куча пластика, держись оттуда подальше», «Низкая, коренастая, хирургически деформированная», «Просто отвратительна».

Ранее Ким Кардашьян присоединилась к благотворительной акции All In Challenge, целью которой является помощь не имеющим доступа к питанию из-за пандемии коронавируса людям. Актриса приняла эстафету от супермодели Жизель Бюндхен и призвала подписчиков в Instagram сделать взнос в фонд. Она пояснила, что в такой ситуации «каждый доллар имеет значение». Супруга Канье Уэста отметила, что один из благотворителей сможет поужинать с ней и её сёстрами во время записи нового сезона реалити-шоу «Семейство Кардашьян» — его выберут случайным образом, писал NEWS.ru.