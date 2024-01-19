Ким Кардашьян выпустила съедобное белье ко Дню святого Валентина

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Кардашьян

Американский блогер и предприниматель Ким Кардашьян выпустила лимитированную серию съедобного нижнего белья, сообщается на официальном сайте ее бренда Skims. Отмечается, что конфетные комплекты приурочены ко Дню святого Валентина.

43-летняя звезда реалити-шоу представила съедобный розовый комплект нижнего белья из леденцов. Бюстгальтер и трусы продаются отдельно, их стоимость составляет $34 (около 3000 рублей) и $24 (около 2000 рублей).

Этот суперсексуальный бюстгальтер-треугольник сделан из съедобных конфет, имеет завязки на шее и нижней части груди, украшен фирменными сердечками SKIMS. Поставляется в фирменной подарочной коробке, — говорится в описании товара.

Ранее тиктокер Леа Кенион рассказала, что отказ от ношения трусов способствует снижению общего уровня стресса. Женщина описала в своем блоге, что некоторое время назад начала эксперимент по отказу от использования нижнего белья. Кенион объяснила, что уровень стресса снизился, в том числе и потому, что ей не приходится искать этот предмет гардероба по всему дому. Некоторые подписчицы блогера в комментариях отметили, что также не носят нижнее белье либо надевают его только под джинсы.