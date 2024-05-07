«Самая дикая ночь в жизни»: Кардашьян раскрыла секрет образа на Met Gala Кардашьян заявила, что наряд на Met Gala отражал «самую дикую ночь» в ее жизни

Фото: AP/ТАСС

Ким Кардашьян

Светская львица, модель и предприниматель Ким Кардашьян заявила Vogue, что свитер на ее плечах в рамках бала Института костюма Met Gala должен был выглядеть как вещь парня. Задумка появилась в соответствии с тематикой мероприятия.

Наряд должен был отразить самую дикую ночь в моей жизни в саду, когда я просто выбежала бы и схватила свитер своего парня, накинула его и пошла на работу, — пояснила Кардашьян.

Образ светской львицы привел в замешательство многих ее поклонников и подписчиков в соцсетях. Свитер не остался без внимания. Многим он показался неуместным.

Некоторые комментаторы допустили, что свитер скрывает следы болезни Кардашьян. Однако это оказалось лишь догадкой.

Гости мероприятия должны были соответствовать формулировке «Спящие красавицы: пробуждение моды». На красной дорожке мелькали гости в нарядах с цветами и другими элементами флоры.

Ранее в объектив папарацци попалась британская певица и актриса Рита Ора без штанов на улице в Нью-Йорке. Знаменитость готовилась к балу Met Gala. Рита Ора надела бело-голубое пальто, топ с V-образным вырезом и трусы. Певица сделала акцент на подтянутых ногах с помощью белых ботинок на каблуках.