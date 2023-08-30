Киеву сообщили неприятную правду о Крыме Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не захватят Крым даже с помощью НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские войска не смогут захватить Крым даже в случае прямого вмешательства в конфликт сил НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он отметил, что ВСУ не удается наносить удары по полуострову даже таким оружием, как РСЗО HIMARS, поскольку Крым хорошо защищен российскими системами ПВО.

Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили, — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что Крым очень важен для России, поэтому любые угрозы его захвата Москва будет воспринимать как реальные.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры разрешили Киеву наносить удары по Крыму. По его словам, сейчас наблюдается абсолютный консенсус относительно того, что Украина может уничтожать все российское, например, в Крыму.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинская армия может использовать для ударов по Крыму англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и надводные ракеты. При этом он отметил, что у российской армии есть чем отражать удары ВСУ, и напомнил о военно-морской базе в Севастополе.