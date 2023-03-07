Киев запросил у Вашингтона кассетные боеприпасы Reuters: Украина расширила запрос к США за счет кассетных боеприпасов МК-20

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Украина расширила запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. По их данным, в Киеве собираются сбрасывать с дронов части бомб.

Украина расширила запрос на спорные кассетные бомбы от США, чтобы он включал оружие, которое там хотят разобрать и сбрасывать с дронов [изъятые] бронебойные снаряды на российские силы, — подчеркивается в публикации.

Члены комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адам Смит и Джейсон Кроу пояснили агентству, что запрос Киева является дополнением к призывам направить кассетные 155-миллиметровые снаряды. По словам Смита, в Киеве убеждены, что части МК-20 имеют «большие бронебойные возможности», чем те боеприпасы, что сейчас используются украинскими военными для сбрасывания с беспилотников.

При этом официальные лица Украины в частном порядке пытаются призвать законодателей США «надавить» на Белый дом, для получения таких боеприпасов. Адам Смит настаивает на том, что подобное не должно произойти, но сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что кассетные бомбы могут быть полезны украинской стороне, добавили в агентстве.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что Германии следует отказаться от поставок ВСУ кассетных боеприпасов и систем вооружения. Она уточнила, что поставка подобного типа оружия является незаконной согласно международному договору, который был подписан 108 странами.