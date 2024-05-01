Киев согласен на неисправные истребители F-16 Спикер ВСУ Евлаш: Украина готова получать даже неисправные F-16

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил о готовности Киева получать даже неисправные американские истребители F-16. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие самолеты могут быть донорами комплектующих.

Любая техника изнашивается и требует обслуживания, в частности, замены деталей. Поэтому самолеты, которые даже не способны уже полноценно выполнять боевые задачи, могут служить отличными донорами, — сказал Евлаш.

Он добавил, что одного неисправного истребителя может быть достаточно для ремонта пяти машин. Однако все зависит от сложности поломок и состояния донорских истребителей, отметил Евлаш.

Нидерланды и Дания первыми согласились снабдить Украину F-16. Вашингтон подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.

Ранее стало известно, что Норвегия за 2024 год увеличит помощь Украине на $635,5 млн. Итоговая сумма составит $2 млрд. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции по поддержке Киева пояснил, что такое решение было принято ради безопасности и стабильности в стране и Европе.