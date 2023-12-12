Кеннеди-младший высказался на тему визита Зеленского в США Кеннеди-младший намекнул на заинтересованность Пентагона в конфликте на Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Никто уже не пытается скрывать, кто именно является заинтересованными сторонами конфликта на Украине, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Twitter (Х), комментируя визит Владимира Зеленского в Вашингтон. В доказательство своих слов политик перепостил видео из аккаунта украинского лидера, на котором тот запечатлен в окружении представителей американского оборонпрома. Кеннеди-младший подчеркнул, что Зеленский «буквально встречался с оборонными подрядчиками» Пентагона.

Обман вершится прямо у нас на глазах. Никто не пытается скрывать, кто является реальными заинтересованными сторонами в войне на Украине, — заявил кандидат в президенты.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.

При этом помощник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не примет ультимативных требований конгресса в вопросах выделения помощи Украине и принятия мер по охране границы с Мексикой. Глава государства настроен на достижение компромисса с законодателями, подчеркнул Салливан.