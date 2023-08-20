Кеннеди-младший предупредил о надвигающейся на Украину катастрофе Кеннеди-младший: поставки Украине истребителей F-16 приведут к катастрофе

Фото: Luiz Gomes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки Вооруженным силам Украины истребителей F-16 угрожают как Украине, так и всему человечеству, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший на своей странице в Twitter (X). По его словам, этот вид оружия не изменит ситуацию в пользу Киева и не спасет страну от надвигающегося коллапса.

Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры? — сказал политик.

Он также отметил, что процесс обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 будет долгим. При этом использование данных самолетов подразумевает и большой запас боеприпасов, подчеркнул Кеннеди-младший.

Ранее в США заявили, что американские истребители F-16 не будут «серебряной пулей» для Украины, так как украинским военным потребуются годы обучения для извлечения максимальных возможностей этих самолетов. Несмотря на помощь со стороны Запада, включая поставки танков и артиллерии, украинские вооруженные силы не смогли преодолеть российские оборонительные линии в зоне специальной военной операции.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что украинские военные получат американские истребители F-16 после того, как пилоты окончат курсы обучения по управлению летательными средствами. По его словам, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже оповестил своих европейских коллег о скорой передаче самолетов ВСУ.