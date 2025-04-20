Келлог заявил об усталости США от происходящего на Украине

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Кит Келлог

США устали от происходящего на Украине, заявил спецпредставитель американского президента Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, высказывания главы государства Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров могут показаться резкими, но именно такими они и должны быть.

Потому что мы устали от того, что происходит [на Украине]. В мире очень много других проблем, в которые Соединенные Штаты должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго. Но я думаю, что есть возможность [закончить ее], — сказал Келлог.

Американские аналитики, комментируя слова Трампа и Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине, выразили мнение, что эти высказывания стали настоящим подарком для российского президента Владимира Путина. По мнению экспертов, таким образом американские политики могли «умыть руки». Эксперты признали, что им трудно понять стратегию нынешней американской администрации.

Келлог ранее отметил, что на следующей встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня. Келлог подчеркнул, что «контуры прочного мира на Украине» были озвучены в Париже, а его детали переданы России.