Казнь двоих преступников отложили в США из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/8294e244-559d-11eb-96b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд американского Вашингтона отложил смертную казнь двоих осуждённых, так как они заболели коронавирусом.

Временную отсрочку казни получили убийцы Кори Джонсон и Дастин Хиггс, которые должны были стать последними казнёнными при президенте Дональде Трампе. Их защитники говорили, что из-за сильного поражения лёгких осуждённые будут испытывать сильные страдания при смертельной инъекции. Судья признал, что подобные мучения противоречат принципу гуманной казни, передаёт Newsweek.

Джонсон был приговорён к смертной казни больше 28 лет назад: он убил семерых человек из-за бизнеса по торговле запрещёнными психоактивными веществами. Хиггс был признан виновным в похищении и убийстве троих молодых девушек в штате Мэриленд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приговорённый к пожизненному лишению свободы в США бостонский террорист Джохар Царнаев подал судебный иск к властям США. По его словам, условия содержания в тюрьме являются чрезмерно строгими, кроме того, он подвергается дискриминации со стороны сотрудников учреждения.

Царнаев требует от федеральных властей компенсации в размере $250 тысяч. Судья пока не принял иск к рассмотрению, так как осуждённый не предоставил все необходимые документы и не оплатил госпошлину в размере около $400.