Каждый второй американец ждет, что США подтолкнут Украину к переговорам

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Почти половина американцев (49%) считают, что США должны подталкивать Украину к переговорам с Россией, следует из опроса Чикагского совета по глобальным вопросам, опубликованного на официальном сайте. При этом 47% респондентов уверены, что Вашингтон должен продолжать помогать Киеву сколько нужно, в том числе поставками военной техники.

Как и в ноябре 2022 года, около половины населения считает, что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется, даже если это означает повышение цен для американских домохозяйств (47%). Другая половина предпочитает, чтобы Соединенные Штаты поощряли Украину к переговорам, даже если она потеряет территорию (49%), — говорится в результатах исследования.

Больше половины граждан (66%), ответивших, что США должны подталкивать Украину к переговорам, являются сторонниками Республиканской партии. Незначительное большинство американцев (53%) считают, что военная помощь Украине в размере $43 млрд оправдала затраты.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Вашингтон в том числе готов помочь стране решить проблемы в сфере энергетической, экономической и продовольственной безопасности.