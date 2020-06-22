22 июня в Вене начнутся двухдневные российско-американские консультации по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. В них примут участие замглавы МИД России Сергей Рябков и спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Опрощенные NEWS.ru эксперты двух стран не ожидают прорывных решений по итогам встречи и скептически относятся к желанию США расширить её формат.

Накануне переговоров Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором напомнил об открытом приглашении в адрес КНР принять участие в российско-американской встрече для инициирования трёхсторонних консультаций по контролю над ядерным оружием. Их результатом должно стать новое соглашение, которое придёт на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в начале июня отвергла возможность участия Китая в трёхсторонних консультациях. В Москве предлагают продлить действующий двусторонний договор, и только после этого обсуждать возможность подключения к нему других стран или выработки нового соглашения. Вашингтон, в свою очередь, пока не проявил интереса к сохранению СНВ-3.

Стратегический бомбардировщик Ту-95 Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские и американские эксперты в беседе с NEWS.ru выразили сомнения в возможности представителей двух стран прийти к взаимопониманию. При этом они не исключили, что повестка переговоров Рябкова и Биллингсли, помимо будущего СНВ-3, будет включать себя и другие темы.

Несмотря на то, что проведение подобных переговоров будет полезно для обеих сторон, я не ожидаю от них какого-либо прогресса, учитывая публичные позиции двух стран. В частности, если США продолжат настаивать на своих условиях для продвижения диалога о продлении СНВ-3, Россия вряд ли захочет или сможет их выполнить. Майлз Помпер старший сотрудник James Martin Center по вопросам нераспространения ядерного оружия старший сотрудник James Martin Center по вопросам нераспространения ядерного оружия

Основной фокус предстоящей встречи — это судьба договора СНВ-3. При этом Рябков и Биллингсли, по мнению директора Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричарда Вайца, обсудят весь комплекс проблем в сфере стратегической стабильности.

Официальные лица США будут настаивать на том, чтобы Москва заставила Пекин присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями. Россия в ответ будет пытаться заставить Вашингтон привлечь к диалогу Великобританию, Францию и НАТО. Обе стороны могут также рассмотреть новую российскую ядерную доктрину, потенциальное влияние новых видов вооружений (гиперзвуковые, кибернетические, космические), развёртывание вооружений в Европе и Азии, а также ядерное досье Ирана и КНДР. Ричард Вайц директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что Россия и США не изменят свои позиции в отношении договора СНВ-3 по итогам встречи в Вене — каждый «останется при своём».

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению политолога, в ходе переговоров Биллингсли задаст ряд вопросов по содержанию новой ядерной доктрины России, а Рябков попытается убедить спецпредставителя президента США в необходимости сохранения Договора по открытому небу. Однако Суслов считает, что такие попытки не увенчаются успехом — стороны вновь обменяются претензиями по исполнению обязательств в рамках соглашения. Также на повестке будет вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. По его словам, интерес будет представлять ответ Биллингсли на российские заявления о дестабилизирующем характере подобных шагов.