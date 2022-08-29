«Каждый день называли толстой»: Бритни Спирс о жизни под опекой отца Бритни Спирс обвинила отца в тотальном контроле

Фото: Dave Starbuck/Global Look Press

Американская поп-певица Бритни Спирс

Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала 22-минутное аудиосообщение, в котором выдвинула громкие обвинения против семьи и обвинила отца в тотальном контроле за ее жизнью, сообщает Variety. Свои откровения артистка выложила в YouTube, однако чуть позже удалила запись.

Новое аудиосообщение Спирс перекликается со многими претензиями, которые она ранее выдвигала в суде против отца и остальной семьи. Певица рассказала о том, как он заставлял ее гастролировать, запрещал водить машину, встречаться с друзьями. За ней следили в ее доме, заставляли сдавать кровь и наблюдали, как она переодевается. Спирс добавила, что ее ежедневно унижали и заставляли чувствовать себя никем, называя толстой.

Он любил контролировать все, что я делала. <...> Мне каждый день говорили, что я толстая. Они заставили чувствовать себя никем, и я согласилась с этим. <...> Мне 30 лет, живу по папиным правилам. И пока все это происходит, моя мама наблюдает за этим, мой брат, мои друзья — все они соглашаются с этим, — сказала Спирс.

Она добавила, что чувствовала себя роботом, потому что много работала и была отчужденной от друзей и танцоров, которые могли пойти выпить и пообщаться после шоу, в то время как ей запрещали это делать. Более того, по мнению Бритни, родители вступили в сговор с некой женщиной, чтобы принудительно поместить ее под опеку.

В июне отец Бритни Спирс снова подал на нее в суд. По мнению Джейми Спирса, после освобождения от опеки его дочь намеренно распространяет в соцсетях ложные сведения о нем. Адвокаты мужчины уже потребовали от Бритни явиться в суд для дачи показаний.