https://static.news.ru/photo/ec930090-b44f-11e9-8141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Перед «дегустацией» еды заказчиков не могут устоять 28% американских курьеров. В этом они признались в рамках опроса, проведённого среди работников сервисов по доставке готовых обедов на дом.

Исследование организовал востребованный в США сервис по доставке блюд US Foods. В нём также приняли участие популярные службы Grubhub, DoorDash и Postmates.

Помимо этого, курьеры поделились самыми раздражающими привычками клиентов. Выяснилось, что им не нравится оставаться без чаевых, а также когда они не могут дозвониться заказчику.

В свою очередь 85% пользователей сервисов заявили, что ресторанам нужно лучше упаковывать еду, чтобы у курьеров не возникало желания её попробовать, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что 33-летняя москвичка Полина Чернова оставила курьеру на чай драгоценные часы Rolex стоимостью миллион рублей.