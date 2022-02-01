«Катится к чертям»: Трамп оценил политику США при Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна «катится к чертям» при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене. В интервью телеканалу Newsmax он заявил, что сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет.

У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро. Я проделал большую работу, я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет, — сказал Трамп.

По его мнению, Байден нанёс огромной ущерб США в прошлом году. Среди неудач действующего американского лидера по итогам 2021 года Трамп назвал спад экономики, инфляцию, коронавирус и «военный позор в Афганистане».

Ранее Трамп пригрозил Байдену коррупционным расследованием, которое, по его словам, начнётся сразу после того, как республиканцы «отвоюют конгресс». Он выразил надежду, что его сподвижники по Республиканской партии получат большинство в палате представителей и в сенате по результатам промежуточных выборов, назначенных на 8 ноября 2022 года.

Также Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Конро, штат Техас, посоветовал Байдену беспокоиться о «вторжении» в США, а не на Украину. Власти страны в первую очередь должны думать о защите собственных границ, а не украинских, полагает экс-глава Белого дома.