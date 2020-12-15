Кашель Байдена во время выступления насторожил американцев

Кашель избранного президента США Джо Байдена в ходе выступления по поводу итогов голосования выборщиков насторожил зрителей и журналистов, которые комментировали речь политика в соцсетях.
Так, один из интернет-пользователей подсчитал, что новый глава государства прокашлялся 17 раз за 14 минут. Другой отметил, что ему необходимо выпить воды и не пугать американцев. Женщина, которая работает медиком, напомнила, что согласно правилам борьбы с коронавирусом, кашлять нужно не в кулак, как это делал демократ, а в сгиб локтя.
В свою очередь политический обозреватель канала NPR Скотт Детроу уточнил, что Байдену свойственно прокашливаться в ходе выступлений, однако в этот раз это случалось намного чаще.
Во время прямой трансляции беседы с представителями СМИ избранный президент объяснил своё состояние небольшой простудой. Его штаб сообщает, что политик совсем недавно — 12 декабря — проходил тестирование на COVID-19, которое показало отрицательный результат,
Как писал NEWS.ru, ранее Байден призвал действующего американского лидера Дональда Трампа уважать результаты выборов. По его словам, после голосования выборщиков штатов итог выборов ясен и недвусмыслен.