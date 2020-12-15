Кашель Байдена во время выступления насторожил американцев

https://static.news.ru/photo/7c63ec34-3ebf-11eb-8444-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кашель избранного президента США Джо Байдена в ходе выступления по поводу итогов голосования выборщиков насторожил зрителей и журналистов, которые комментировали речь политика в соцсетях.

Так, один из интернет-пользователей подсчитал, что новый глава государства прокашлялся 17 раз за 14 минут. Другой отметил, что ему необходимо выпить воды и не пугать американцев. Женщина, которая работает медиком, напомнила, что согласно правилам борьбы с коронавирусом, кашлять нужно не в кулак, как это делал демократ, а в сгиб локтя.

В свою очередь политический обозреватель канала NPR Скотт Детроу уточнил, что Байдену свойственно прокашливаться в ходе выступлений, однако в этот раз это случалось намного чаще.

Во время прямой трансляции беседы с представителями СМИ избранный президент объяснил своё состояние небольшой простудой. Его штаб сообщает, что политик совсем недавно — 12 декабря — проходил тестирование на COVID-19, которое показало отрицательный результат, передаёт The Daily Mail.

Как писал NEWS.ru, ранее Байден призвал действующего американского лидера Дональда Трампа уважать результаты выборов. По его словам, после голосования выборщиков штатов итог выборов ясен и недвусмыслен.