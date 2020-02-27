https://static.news.ru/photo/1bbe905a-59a5-11ea-abc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Карты выселения афроамериканцев из городов за последние годы составлены в США. Их создатели — журналисты BuzzFeed News, проследившие отток темнокожих.

Наибольший отток зафиксирован в Окленде, Атланте и Нью-Йорке. Причиной миграции стала реконструкция пришедших в упадок городских кварталов с последующим привлечением более состоятельных жителей. Из-за этого темнокожие и латиноамериканцы покинули самые благополучные т облагороженные районы.

Для демонстрации факты вытеснения негров белым населением журналисты выбрали пять самых развитых городов страны. Параллельно было проведено исследование демографической ситуации в период с 2000 по 2017 годы.

В Окленде (штат Калифорния" латиноамериканцы и негры активнее всего покидают район залива из-за подорожания жилья. В Вашингтоне указанная категория уезжает из центральных районов, численность темнокожего населения здесь упала на 69%.

В Атланте сокращение превысило 45%, на эту же величину выросла численность белого населения. Самый большой отток афроамериканцев зафиксирован в центральных кварталах города.

Самый ощутимый отток темнокожих наблюдается в Нью-Йорке, который журналисты назвали «местом крайностей». Здесь нашли даже «островки отчуждения» негров. Они находятся в центре города — на Манхэттене, в Бруклине и Квинсе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что союзники президента США Дональда Трампа в рамках избирательной кампании начали проводить мероприятия в районах, большую часть населения которых составляют афроамериканцы. Первое подобное мероприятие прошло в Кливленде в декабре 2019 года.