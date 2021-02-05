Карточка с автографом Джордана продана на аукционе за рекордные $1,44 млн

https://static.news.ru/photo/48837512-6866-11eb-91bc-96000091f725_660.jpg Фото: ha.com

На аукционе Heritage за рекордные $1,44 млн была продана редкая коллекционная карточка с автографом баскетболиста Майкла Джордана.

В 1997 году было выпущено 23 таких карточки. Проданный экземпляр находится в «почти отличном состоянии». Кроме автографа на ней присутствует часть игровой майки баскетболиста с Матча всех звёзд НБА 1992 года.

Несколько месяцев назад карточки с Майклом Джорданом были проданы за $915 тысяч, что также являлось рекордом. Стоимость предметов, которые связаны с баскетболистом, резко увеличилась после выхода сериала «Последний танец», сообщает TMZ Sports.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992), шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Он также играл за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году.

Как писал NEWS.ru, Джордан призвал американцев мирно бороться против несправедливости, а также заявил, что пожертвует $100 млн на эту борьбу организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию.