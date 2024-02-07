Карлсон заявил, что не чувствует вины перед США Такер Карлсон заявил, что не чувствует вины за беседу с Владимиром Путиным

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Американский телеведущий Такер Карлсон ответил на обвинения в «предательстве» из-за его визита в Россию. В комментарии «Известиям» журналист заявил, что не чувствует вины за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Почему я должен чувствовать себя виноватым перед США, типа я предатель? Что, я должен любить только Америку? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно, — подчеркнул американец.

Коллега Карлсона Алекс Джонс в своих социальных сетях сообщил, что пообщался с ведущим после его интервью с Путиным. Как рассказал Карлсон, беседа длилась два часа. По словам Джонса, интервью выйдет в ближайшее время.