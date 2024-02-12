Карлсон заявил, что Москва приятнее любого города США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в США, заявил американский журналист Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. По его словам, для него это стало откровением. Экс-ведущий Fox News отметил чистоту российской столицы, а также ее архитектурную красоту и безопасность.

Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США, — сказал Карлсон.

Вместе с тем его впечатлил Московский метрополитен. Он сравнил его с нью-йоркским, где, по его словам, некоторым людям страшно находиться. При этом Карлсон подчеркнул, что продолжит жить в США.

Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства, — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интервью Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане. Однако он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.