Карлсон уверен, что выборы президента США не будут честными Такер Карлсон ожидает жульничества на предстоящих выборах президента США

Фото: kremlin

Такер Карлсон

На грядущих выборах президента Соединенных Штатов нельзя исключать жульничества, поскольку американские власти считают аморальным требовать от граждан удостоверение личности во время избирательного процесса, заявил на странице в Twitter (X) американский журналист Такер Карлсон. По его словам, в США также утверждают, что это расизм.

Голосование по почте, урны для голосования, требования к удостоверению личности избирателя. Главный правоохранитель правительства Соединенных Штатов говорит вам, что аморально, фактически расистски и незаконно просить людей предъявить удостоверение личности, когда они голосуют. Что это такое? Они заявляют, что это расизм — просить людей подтвердить свою личность, когда они выбирают следующего президента Соединенных Штатов, — заявил Карлсон.

Журналист также выразил уверенность, что нынешний глава США Джо Байден не сможет одержать победу на честных выборах. По словам Карлсона, американские средства массовой информации отказываются признавать данный факт и «говорить вслух».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ушла от вопроса, готов ли Джо Байден принять участие в теледебатах с экс-главой США Дональдом Трампом. Последний практически гарантировал себе выдвижение в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах.