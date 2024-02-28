Карлсон раскрыл, кто слил информацию о его встрече со Сноуденом в Москве Карлсон обвинил правительство США в сливе информации о его встрече со Сноуденом

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману обвинил правительство США в сливе информации о его встрече с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в Москве. По словам экс-ведущего телеканала Fox News, Вашингтон сделал это вопреки его интересам.

Он [Сноуден] [попросил] <...> , чтобы никто не знал, что мы встретились <...>. Единственная причина, по которой я вам это рассказываю <...>: [американский портал] Semafor <...> обнародовал информацию, которую получил от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств <...> в якобы свободной стране, — сказал он.

Портал Semafor ранее сообщил, что Карлсон во время своего визита в Москву встречался со Сноуденом. По данным СМИ, их беседа продолжалась несколько часов, но она не предназначалась для программы журналиста.

Сноуден переехал в Россию в 2013 году, после того как передал журналистам The Washington Post и The Guardian сведения об электронной слежке за американскими гражданами со стороны спецслужб США. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.