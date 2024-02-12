Карлсон признал, что США недооценили промышленный потенциал России

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Такер Карлсон

США недооценили промышленный потенциал России, который оказался гораздо серьезнее, чем они думали, заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине.

Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе [лидеров, готовых искать компромисс]. <...> Путин хочет закончить войну на Украине, — сказал Карлсон.

Ранее он взял интервью у Путина и опубликовал его на своем сайте. Интервью в соцсети Twitter (X) набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что интервью Путина бывшему ведущему Fox News стало месседжем международной аудитории, но власти США не хотят, чтобы его слушали простые граждане. Он отметил, что главная задача интервью, состоявшая в том, чтобы главу РФ услышали и увидели, была выполнена.