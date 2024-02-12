Карлсон объяснил, для чего взял интервью у Путина Карлсон: интервью с Путиным было нужно, чтобы узнать его мнение о происходящем

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Основная цель интервью с президентом России Владимиром Путиным заключалась в том, чтобы узнать его мнение о происходящем в мире, заявил во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае журналист Такер Карлсон. Он подчеркнул, что ему в данном случае было безразлично, что думают другие.

Главная задача интервью с президентом России была в том, чтобы узнать, что думает Путин, а не все остальные, — подчеркнул журналист.

Такер Карлсон также заявил, что Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. Телеведущий добавил, что он общался с российским лидером не под запись после интервью в Москве, однако не раскрыл содержания разговора.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что эмоциональная реакция Запада на интервью президента РФ американскому журналисту не столь важна, как тот факт, что с ним ознакомились. Так он прокомментировал заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца о «смехотворности» интервью российского лидера. Последний также выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов.