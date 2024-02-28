Карлсон допустил причастность украинских спецслужб к смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Украинские спецслужбы могут стоять за смертью оппозиционера Алексея Навального, отбывавшего наказание в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, считает американский журналист, бывший ведущий телеканала FOX News Такер Карлсон. В интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману он заявил, что смерть оппозиционера может быть выгодна Киеву. Он также отметил, что такая версия вероятна с учетом причастности Украины к гибели Дарьи Дугиной.

Они убили дочь [философа Александра] Дугина... Да, это возможно, — заявил Карлсон.

Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Московской области. Позднее сотрудники ФСБ установили заказчика и исполнителя убийства дочери известного философа. Исполнителем оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, а организатором — украинские спецслужбы.

Навальный скончался 16 февраля. По информации RT, у него оторвался тромб. По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН), заключенный внезапно почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи попыталась спасти его, однако он скончался, не приходя в сознание.