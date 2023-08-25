Карлос Сантана высказался против трансгендеров на концерте в Нью-Джерси Карлос Сантана сообщил, что признает только два пола

Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карлос Сантана

Мексиканский музыкант Карлос Сантана вызвал гнев американской общественности, заявив во время концерта в американском штате Нью-Джерси, что признает только два пола: мужской и женский, пишет The International News. По сообщению издания, артист не планирует отказываться от своей «антитранс-речи» и не сожалеет об этом. Сантана подчеркнул, что уважает убеждения других людей, однако предпочитает придерживаться своего собственного мнения.

Когда Бог создал тебя и меня, прежде чем мы вышли из утробы матери, ты знал, кто ты и что ты. Позже, когда ты подрос и увидел разные вещи вокруг, ты мог поверить, что можешь стать кем-то, что звучит хорошо, но ты знаешь, что это неправильно. Потому что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина, вот и все. Что бы ты ни делал в шкафу, это твое дело. Мне все равно, — заявил Сантана со сцены.

После концерта журналисты обратились к артисту за извинениями, однако 76-летний Сантана сообщил, что останется при своем мнении, пишет издание.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) запретила трансгендерам, сменившим пол с мужского на женский, участвовать в официальных женских турнирах. В сообщении, опубликованном на сайте федерации, сказано, что мера носит временный характер.

При этом трансгендерным женщинам разрешено участвовать в открытых турнирах. Их прошлые титулы останутся в силе. В случае, если пол менялся с женского на мужской, то титулы женских турниров утратятся, хотя рейтинг останется прежним.