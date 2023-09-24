Капсула с грунтом астероида Бенну приземлилась в США

Фото: nasa.gov

Капсула с образцами грунта с астероида Бенну, которую ранее сбросил космический аппарат OSIRIS-Rex, приземлилась на парашюте на полигоне Пентагона в штате Юта, сообщает NASA. Отмечается, что зонд сбросил капсулу с высоты примерно 102 тысячи км.

Капсула НАСА OSIRIS-REx с образцом астероида Бенну приземлилась на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта в 10:52 (17:52 мск), — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на Землю было доставлено 250 граммов камней и пыли. В NASA уточнили, что все детали о доставленном на землю кусочке астероида будут представлены 11 октября. Сейчас образец грунта доставляют в Космический центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас.

Ранее ученым удалось установить, что атмосфера спутника Юпитера Каллисто содержит большое количество кислорода. Астрономы обнаружили над Каллисто полярные сияния с чрезвычайно высоким содержанием свободных электронов. По словам физиков, это говорит об изобилии в атмосфере именно атомов кислорода.

До этого Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) диаметром до 1,2 км приближается к Земле. Небесное тело уже пролетало недалеко от Земли 34 года назад. На этот раз астероид пройдет от планеты на расстоянии не более 6 млн километров.