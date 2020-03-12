Лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл сообщил, что доступ людей в здание Капитолия в Вашингтоне будет ограничен до 1 апреля на фоне пандемии коронавируса.
Власти решили прекратить проведение экскурсий по одной из самых популярных достопримечательностей среди жителей и гостей столицы Соединённых Штатов.
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что придерживается рекомендаций специалистов относительно регулярного мытья рук. При этом, по словам политика, он всё ещё обменивается рукопожатиями с коллегами, как и другие представители Администрации главы Соединённых Штатов, писал NEWS.ru.
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