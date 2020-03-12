https://static.news.ru/photo/961c828c-646b-11ea-aa40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл сообщил, что доступ людей в здание Капитолия в Вашингтоне будет ограничен до 1 апреля на фоне пандемии коронавируса.

Власти решили прекратить проведение экскурсий по одной из самых популярных достопримечательностей среди жителей и гостей столицы Соединённых Штатов.

Как отмечает CNN, подобные меры приняты и в Белом доме. Телеканал сообщил, что телефонная запись на экскурсии в официальную резиденцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа приостановлена.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что придерживается рекомендаций специалистов относительно регулярного мытья рук. При этом, по словам политика, он всё ещё обменивается рукопожатиями с коллегами, как и другие представители Администрации главы Соединённых Штатов, писал NEWS.ru.