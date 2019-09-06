https://static.news.ru/photo/22f0b97a-d070-11e9-979d-fa163e074e61_660.jpg Кайли Рэй Харрис Фото: Kylie Rae Harris/instagram

Кантри-певица Кайли Рэй Харрис погибла в ДТП с участием трёх автомобилей. Авария произошла 4 сентября в штате Нью-Мексико.

Помимо Кайли погибла также 16-летняя девушка-водитель. Третий автомобилист не пострадал. По предварительной информации, один из водителей был нетрезв. У Харрис осталась шестилетняя дочь Корби.

Кайли направлялась в город Таос. По дороге она рассказывала подписчикам в Instagram, что там жили её родные, однако почти все умерли, включая её отца, в живых остался лишь дядя.

Исполнительница вспомнила, как в детстве попала в ДТП на этой же трассе: пока она спала на заднем сиденье, её папа сбил корову. Рассказывая эту историю, Харрис не смогла сдержать слёз.

Информацию о гибели кантри-певицы в аварии изданию Billboard подтвердил её агент. Он не стал раскрывать деталей произошедшего и попросил не беспокоить родных Харрис в трудное для них время.

Ранее News.ru сообщал, что в ДТП на Украине погибла известная балерина Светлана Исакова. Авария произошла, когда она вместе с супругом возвращалась с отдыха в Италии.