Канье Уэст завел канал в Telegram и предложил Путину встретиться

Фото: Walik Goshorn via imago-images.de/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст завел канал в Telegram, о чем сообщил его соратник, придерживающийся антисемитских взглядов блогер Ник Фуентес. В настоящее время на аккаунт подписались более 70 тысяч человек. Музыкант уже опубликовал открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться 15 декабря.

Подписывайтесь на официальный канал Ye, — написал Фуентес на своей странице в мессенджере.

В данный момент на канале рэпера опубликовано два поста. Первый представляет собой аудиозапись, включающую отрывок из его недавнего интервью на Clubhouse, а второй — обращение к Иисусу с благодарностью за возвращение американской баскетболистки Бриттни Грайнер и текстом о важности жизни белых, к которому прикреплено письмо о желании встретиться с российским президентом.

Иисус. Мы благодарны за благополучное возвращение Бриттни Грайнер. Мы молимся за [осужденного в России по обвинению в шпионаже] Пола Уилана и всех, кто содержится в иностранной тюрьме. Жизни белых тоже имеют значение. Аминь, — написал Уэст.

Рэпер также напомнил экс-президенту США Дональду Трампу о предложении стать вице-президентом, если Уэст займет пост главы государства. Исполнитель отметил, что его советник находит сотрудничество с бывшим американским лидером полезным.

Ранее Уэст был заблокирован в Twitter после серии антисемитских комментариев, которые он произнес на шоу Алекса Джонса Infowars. Растущее осуждение рэпера со стороны различных групп вынудило владельца соцсети Илона Маска публично запретить звезде доступ к платформе.

Уэст также заявлял, что евреям следует простить диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера и перестать навязывать свою боль остальным. Певец также подчеркнул, что евреи не могут указывать ему, кого он может любить, а кого нет.