На Канье Уэста подали в суд за сексуальные домогательства TMZ: звезда OnlyFans обвинила Канье Уэста в сексуальных домогательствах

Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Канье Уэст

Экс-помощника Канье Уэста Лорен Пишиотта подала судебный иск против рэпера, обвинив его в сексуальных домогательствах, нарушении контракта, незаконном увольнении и создании «враждебной рабочей среды», сообщает портал TMZ. По ее словам, Уэст отправлял вульгарные видео и текстовые сообщения с обилием нецензурной лексики, в которых склонял ее к сексу.

Пишиотта — известная модель платформы OnlyFans, которая, как пишет TMZ, зарабатывает на соответствующем контенте $1 млн в год. Она заключила контракт с Уэстом в июле 2021 года. Он предложил ей стать для него «богоподобной» и заявил, что компенсирует ей годовой заработок на платформе. 35-летняя контентмейкер согласилась на эти условия.

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