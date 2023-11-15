В США рассказали, почему Вашингтону нужна сильная Россия Кеннеди-младший: ослабление России мешает интересам США

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Роберт Кеннеди-младший

Для США выгоднее прекратить украинский конфликт, а новому американскому лидеру придется усадить Киев за стол переговоров, заявили опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты Роберт Кеннеди — младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст. Так они ответили на вопрос о том, должен ли американский президент вступить в мирные переговоры для приостановки украинского конфликта.

Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. <...>. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам, — считает независимый кандидат Кеннеди-младший.

По мнению Марианны Уильямсон из Демократической партии, мирные переговоры нужны США для того, чтобы конфликт не растянулся надолго, как в Афганистане. Корнел Уэст отметил, что поддержка Киева закончится «бесконечной войной на истощение», а это только пустая трата денег. Он пообещал в случае своего избрания усадить Украину за стол переговоров, не давая ей другого выбора.

Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что став президентом, он завершит украинский конфликт за 100 дней. По его словам, это произойдет на лучших условиях, чем можно разумно ожидать. Политик пообещал немедленно приступить к решению данного вопроса, как только он займет пост главы Белого дома.