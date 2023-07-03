Кандидат в президенты США заявил, что Украине надо дать ракеты ATACMS Пенс заявил, что в интересах США дать Украине ракеты ATACMS

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Майк Пенс

Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс заявил, что передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS отвечает интересам Вашингтона. Дать Киеву то, что ему требуется, также отвечает интересам свободы, подчеркнул политик в беседе с телеканалом CBS.

В интересах свободы, в наших национальных интересах дать им то, что им нужно, — сказал Пенс.

Так политик ответил на вопрос о том, передал бы он сам Киеву ракеты дальнего радиуса, ракеты ATACMS, как этого просит президент Украины Владимир Зеленский. По мнению Пенса, российская специальная военная операция началась из-за того, что в годы работы президентом США Барака Обамы Вашингтон отправлял Украине «одеяла и военную еду».

Мы же отправляли им ракеты Javelin, — подчеркнул политик.

Пенс также выразил уверенность, что «врагов свободы по всему миру» ободрило то, как «катастрофически» США провели вывод своих войск из Афганистана.

Ранее Майк Пенс заявил, что Вашингтону не следует никогда отправлять американские войска на Украину, однако необходимо ускорить поставки оружия Киеву. Он добавил, что администрация действующего главы государства Джо Байдена медлит при предоставлении военной помощи Украине.